L’alluvione e Parmitano: “La mia Catania risorgerà”

L’uomo delle stelle guarda le terra sconvolta e scrive con la grammatica rarefatta dei social: “A Catania vivono i miei genitori, mio fratello, parenti, i miei più cari amici. E’ una città rinata cento volte, da 2.700 anni, tra terremoti o alluvioni: il suo cuore è un vulcano, la lava, il suo sangue, la gente la sua linfa vitale. Risorgerà ancora”. Lo scrive appunto su Twitter l’astronauta catanese, di Paternò, Luca Parmitano.

L’uomo delle stelle racconta sentimenti terrestri. La pena che ha colto tutti, soprattutto chi ha vissuto l’angoscia dell’alluvione dal vivo. Un sentimento condiviso anche da chi era dietro uno schermo, all’asciutto. E non ha potuto fare a meno di provare una profonda solidarietà, unita all’ansia.

Quel ‘risorgerà’, in queste ore difficili, mentre si contano i morti, i feriti, mentre si scruta il cielo con apprensione, mentre si consultano le previsioni meteo, è una promessa più che un augurio. Che dice: questa nostra terra bellissima e tremenda ha in sé il seme che la farà rinascere per quanto sia tragica la tribolazione. Parola di uomo delle stelle.



