Avellino, Di Gaudio: “Palermo, forte. Non sarà gara facile”

“Sono contentissimo noi venivamo da due pareggi, ma dopo Catania eravamo in fiducia perché vincere lì non è facile e noi ci siamo andati vicini”. Così Antonio Di Gaudio, esterno d’attacco dell’Avellino, dopo il successo per 3-0 sulla Paganese. Gli irpini, al quarto successo consecutivo, domenica sfideranno il Palermo al Barbera. E per Di Gaudio sarà un match particolare, visto che l’ex Parma è palermitano: “Stiamo crescendo di condizione, di fiducia. A Palermo non sarà facile, sono una squadra forte ma noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita”.



