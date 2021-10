Comune, al via gli incontri sul Piano urbanistico generale

CATANIA – Con la calendarizzazione di sette forum per consultazioni che si terranno a partire dal prossimo venerdì sulle scelte di pianificazione urbanistica si avvia a Catania la fase redigente del procedimento di formazione e approvazione del piano urbanistico generale di Catania. Per la formazione del Piano l’Amministrazione comunale ha adottato un preciso atto di indirizzo con l’indicazione di “tenere conto sia dei principi generali della nuova normativa sia delle linee guida gia’ adottate dal consiglio comunale”.

La giunta presieduta dal sindaco Salvo Pogliese ha anche dettato gli indirizzi per le azioni tecniche al fine di dotare nel piu’ breve tempo possibile la Citta’ di Catania di uno strumento di pianificazione consono alle esigenze della citta’ e in linea con le piu’ recenti tecniche e teorie sulla pianificazione del territorio e avviare le necessarie procedure per intercettare linee di finanziamento per la progettazione del può e dei relativi studi propedeutici, anche mediante il cofinanziamento con iniziative regionali di sostegno allo scopo.

“Oltre alle procedure di concertazione con i cittadini e i portatori di interesse legalmente riconosciuti e fermo restando quanto prodotto in sede di formazione delle Direttive Generali gia’ adottate dal Consiglio Comunale – ha spiegato il sindaco – d’intesa con l’assessore Trantino e il direttore Bisignani, puntiamo a redigere un Piano Urbanistico Generale con consumo di suolo tendente a zero, coinvolgendo i Comuni immediatamente confinanti con Catania e/o facenti parte dell’area Metropolitana etnea. Inoltre abbiamo dato mandato alla Direzione Urbanistica di non procedere a richieste in variante dello strumento urbanistico vigente se non per scopi di accertato interesse pubblico”.



