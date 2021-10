Continua la raccolta fondi per il vicebrigadiere Grasso

Un gesto per aiutare la famiglia del militare ferito lo scorso 5 settembre durante una sparatoria.

CATANIA – Il vicebrigadiere Sebastiano Grasso non si arrende. E continua la sua battaglia dopo il ferimento a Santa Maria Degli Ammalati. Il militare è ricoverato all’Unità Spinale del Cannizzaro dove sta seguendo la riabilitazione. Le sue condizioni sono ancora gravissime, ma stabili. La prognosi è stata sciolta.

È ancora attiva la raccolta fondi per poter aiutare la famiglia del vicebrigadiere che è stato definito “un eroe del quotidiano”. Si chiede un gesto per poter dare un supporto economico alla moglie e ai figli del militare. La situazione non è certo semplice.

A favore della famiglia del vicebrigadiere è stata aperta una Postepay evolution (IBAN IT72G3608105138299065299082 intestata ad Antonella Bancalà) per poter raccogliere donazioni.



