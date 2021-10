Covid, morto medico No vax di Cinisi: si curava con farmaci naturali

Aveva 73 anni ed era molto noto nella cittadina in provincia di Palermo per le sue teorie sulla medicina omeopatica

PALERMO – Covid, morto a Palermo un medico No vax. Domenico Giannola, secondo quanto riportato dall’edizione locale de La Repubblica, è deceduto al’età di 73 anni poco dopo l’arrivo in ospedale. Giannola viveva a Cinisi e non era vaccinato. Dopo essere stato contagiato dal Covid aveva provato a curarsi a casa con alcuni farmaci omeopatici. Giannola era molto noto nella cittadina a pochi chilometri dal capoluogo per le sue teorie sulla medicina naturale e omeopatica.

Il medico 73enne era cardiopatico ed era stato posto in isolamento domiciliare dall’Asp di Palermo. Nonostante il contagio da Covid, Giannola aveva scelto di curarsi con dei farmaci naturali che non gli sono serviti per evitare l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Il medico aveva sempre detto ad amici e sanitari di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi. Quando ieri mattina le sue condizioni sono precipitate è stato trasportato all’ospedale Cervello di Palermo dove è morto un’ora dopo il suo arrivo.



