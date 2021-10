Cus Palermo, che colpo: ufficiale il ritorno di Alberto Miranda

PALERMO – Il Cus Palermo Futsal ufficializza il ritorno in maglia giallorossonera Alberto Miranda. Una vera gioia per la sezione cussina, che riabbraccia uno dei giocatori simbolo del ciclo d’oro culminato nel 2019 con la vittoria dei PlayOff di C1.

Grande soddisfazione per il responsabile della sezione Futsal, Giovanni Lombardo, nelle sue parole rilasciate al sito ufficiale Cuspalermo.it: “già dalla fine di questa estate ho sentito spesso Alberto, cullando la possibilità di un suo ritorno a casa. E’ uno dei giocatori che insieme a Termini ed altri ha tracciato un percorso storico per il Futsal giallorossonero, regalandomi grandi emozioni. In più si tratta di ragazzi che sono rimasti profondamente legati ai nostri colori e realtà, che identificano come una vera e propria casa. Quando si è presentata l’occasione di riportarli a vestire la maglia Cus ci siamo fiondati. Alberto ci ha scelto, pur avendo richieste di club anche di serie B, credendo nel nuovo progetto nel quale lui, divertendosi, sarà un giocatore molto importante“.

Il suo piglio e le sua qualità manageriali hanno giocato un ruolo decisivo nel completamento di questa operazione di Futsalmercato. Il direttore generale Cus Palermo Futsal, Riccardo Scardina, racconta così le emozioni di un grande colpo: “Si tratta di un rinforzo eccellente, che potenzia la rosa a disposizione di Mister Miosi. In lui si trova qualità nel giocatore, nella persona, dentro e fuori dal campo e non ha bisogno di tante presentazioni. Abbiamo avuto molta pazienza, cullando per mesi questa possibilità. E adesso siamo molto contenti. Il ritrovato progetto Cus Palermo ha sicuramente convinto Alberto, lui che è un emblema di questa sezione. Si tratta di un vero ritorno a casa“.

Alberto infiamma i cuori cussini. Negli anni d’oro dietro l’angolo ha sorpreso tutti. Arrivato al Cus quasi per caso, durante uno stage estivo di selezione per studenti UniPa, dopo pochi minuti aveva già fatto capire di cosa fosse capace. Le annate arrivate in seguito lo hanno reso una tra le colonne di un gruppo vincente, ma soprattutto una famiglia legatissima a questi colori. Quello di oggi è il più classico dei Comeback o come di dice dalle nostre parti, ritorno a casa. Ecco il suo commento a caldo ai microfoni Cuspalermo.it: “Innanzitutto ci tenevo a ringraziare la società e soprattutto Giovanni Lombardo, per aver voluto fortemente il mio ritorno al Cus. Tornare in questa società è una grandissima emozione. Il Cus ha sempre rappresentato tanto per me, qui ho passato tre anni bellissimi, coronati da quella stagione fantastica (“festa fantastica!”, la frase da ricordare della grande finale PlayOff col PalaCus stracolmo). È come essere tornato a casa. Sarà una grandissima emozione tornare ad indossare questa maglia ed a lottare per questi colori. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister, di conoscere i ragazzi e di ritrovare alcuni vecchi compagni e amici“.

Mister Alfonso Miosi sperava da tempo di poterlo allenare. Ne consegue che, all’ufficialità di questa operazione, esprima enorme soddisfazione: “Sono abbastanza contento, avevo bisogno di un giocatore capace di interpretare più ruoli e fortunatamente è ritornato Miranda. Alberto l’ho visto giocare in passato pur non avendo mai avuto il piacere di allenarlo. Un giocatore molto intelligente, è alto quindi ha delle leve che gli permettono di recuperare palla e di essere al contempo veloce. Grande intelligenza oltre che qualità tecniche, un giocatore che cercavo. Si aggregherà subito martedì e vediamo come sta, per valutare se farlo esordire già in Coppa. La società si è rimboccata le maniche e la squadra, vedendo l’arrivo di ragazzi come Termini, Colosi e Miranda, ha vissuto queste settimane con grande entusiasmo. Si è già visto sabato: chiunque verrà in Via Altofonte sa che non sarà facile far punti“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI