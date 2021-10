Droga: piantagione indoor, arrestati 2 giovani – VIDEO

ROMA – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato Vincenzo Ribaudo e Giuseppe Rizzuto, entrambi di 30 anni, per coltivazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato.

I militari hanno trovato i giovani in un’abitazione rurale in contrada Costa Mendola, a Trabia, dove c’era una serra indoor con 170 piante, alte circa un metro, di cannabis indica in vaso. I tecnici dell’Enel hanno scoperto l’allaccio abusivo alla rete pubblica. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto per gli indagati la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico.



