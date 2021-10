Festival di Sanremo, il nuovo regolamento e la giuria demoscopica

Scelte le date per il Festival della canzone italiana

Tutto stabilito per la nuova edizione di Sanremo, la terza guidata da Amadeus che sarà nelle vesti di direttore artistico e conduttore.

Il via sarà dato martedì 1 febbraio, con la finale sabato 5 febbraio 2022. Sul palco saliranno 22 artisti più i 2 vincitori di Sanremo Giovani, quindi in totale 24. La gara sarà senza eliminazioni per arrivare alla serata finale che proclamerà il vincitore.

È stato rinnovato il sistema del voto. Toccherà, come sempre, ai giornalisti accreditati esprime il loro voto, ma ci sarà anche il debutto della giuria demoscopica 1000, oltre al televoto. Durante le prime due serate è previsto che la giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto totalmente autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la giuria della sala stampa, tv, radio e web voteranno come unica componente, aggiungendosi al televoto e alla giuria demoscopica 1000, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app dedicata.

Venerdì 4 sarà dedicata alla serata cover, durante la quale si esibiranno gli artisti, da soli o con un ospite concordato, ed seguiranno un brano

che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni ’60, ’70 o ’80.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI