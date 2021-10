Giglio c’è il nuovo polo logistico: permetterà di triplicare l’evasione degli ordini

L'azienda palermitana attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale investe ancora

PALERMO – Giglio, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, investe in un nuovo polo logistico a Palermo, per rafforzare la propria presenza a livello internazionale.

Il nuovo polo, come viene spiegato in una nota, costituisce un nodo strategico della filiera aziendale nel suo complesso, coadiuvato dal già esistente polo di Pioltello a Milano. L’hub palermitano si sviluppa su una superficie di 1.350 metri quadrati, superiore del 350% rispetto alla precedente infrastruttura.

Uno spazio, quello del marketplace, che non prevede stoccaggio di merce ed è dunque interamente dedicato alla preparazione e all’evasione degli ordini quotidiani, attraverso 18 nuove postazioni. Il potenziamento del sistema logistico, interamente internalizzato, ha inoltre l’obiettivo di mantenere gli standard qualitativi di efficienza, efficacia e rapidità. Il nuovo centro logistico, che consentirà all’azienda di triplicare la capacità di evasione degli ordini e la produzione digitale del catalogo, s’inserisce in un’ottica strategica di crescita e scalabilità di lungo termine.



