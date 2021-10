In libreria ‘Reverie’, la musica collante di vita di una 20enne

Non è mai facile leggere i segni del presente, i simboli che concretamente li incarnano e li trasformano. Tanto più a vent’anni, allorché l’urgenza di scoprire il mondo li dissimula allo sguardo. Quando, tuttavia, ciò accade ci si trova dinnanzi a una matura consapevolezza, non ancora del tutto esacerbata dai disinganni e dalle ambasce della vita.

La stessa limpida freschezza che si ha occasione di ammirare nel romanzo di esordio di Cecilia Minutoli (Reverie , Albatros ). Al centro del racconto la giovane Mia, che si nutre del suo amore per il canto, in una città che si trasfigura e si reinventa ogni giorno nei suoi stretti vicoli e nelle sue antiche piazze, plasmate dalle emozioni e dai ricordi della protagonista. Quella di Mia non è un’alchimia cerebrale né un ludico artifizio, ma la maniera in cui specchiare il reale dentro di sé “ … e non importava quanto tempo riuscisse a mantenersi entro i limiti della comprensione, pretendeva di essere seguita nelle sue contraddizioni ”.

Fino al cuore delle cose, a percepirne la natura complessa e variegata. La musica è il collante emotivo della vita di Mia, è il metodo che si è data per osservare se stessa e il mondo, per trovare una fugace intesa con Dean, un contrabbassista jazz che alla fine si lascerà tentare dai palcoscenici di New York. E condannerà alla rottura l’amicizia con Mia. Perché per la giovane la musica è più che un mestiere, è forza vitale, in cui “ non tutte le dissonanze stonano



