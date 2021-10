La rissa per i posti in chiesa: il film della violenza VIDEO

ACIREALE – È stato il figlio di Camillo Leocata, già arrestato per il ferimento del vicebrigadiere Sebastiano Grasso, a chiamare i carabinieri la sera del 5 settembre per intervenire a Santa Maria degli Ammalati dove si stava svolgendo la prima comunione. Aveva paura per la sua incolumità. Durante la messa era scoppiata una violenta rissa con l’ex moglie e i suoi familiari per l’assegnazione dei posti in parrocchia: lui con la nuova compagna era finito – per sorteggio – nelle prime file, nelle ultime invece i parenti della mamma del figlio. Ma quando è uscito dalla chiesa tutto è precipitato. La divisa non ha fatto da deterrente. E inoltre il nonno del bimbo che stava ricevendo il sacramento dell’eucarestia nel frattempo era andato a casa ad armarsi.

Anche Salvatore Leocata (43 anni) è tra i destinatari delle sei misure eseguite stamattina dai Carabinieri di Catania. Come il fratello Alberto (37 anni), l’ex suocero Rosario Addamo (64 anni) e i due ex cognati Achille (21 anni) e Giuseppe (42 anni) sono destinatari dell’obbligo di pg. Camillo Leocata, 69 anni, invece ha avuto notificata in cella un’altra custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura. Tutti e sei sono accusati di rissa aggravata in concorso.

L’inchiesta dei carabinieri ha avuto come fulcro centrale le immagini di videosorveglianza della Chiesa e quelli della piazza della frazione acese. Questi filmati incrociati alle testimonianze hanno permesso di ricostruire quanto accaduto quella sera. Una sera di festa trasformata in tragedia.

La miccia si accende in Parrocchia. I due ex coniugi Alberto Leocata e Carmen Addamo (non destinataria di alcuna misura cautelare) hanno un diverbio per l’assegnazione dei posti: è in corso la celebrazione della comunione del figlio. Poco prima dell’inizio della cerimonia, Rosario Addamo assieme figlio Achille avrebbe iniziato a discutere con l’ex genero. E sarebbe partite anche invettive e ingiurie nonostante la presenza di numerosi bambini.

Il secondo momento di violenza è avvenuto al termine della messa, Leocata come detto ha chiamato i carabinieri per poter raggiungere la macchina in sicurezza. Ma proprio quando sono arrivati i militari, i due ex cognati hanno cominciato nuovamente a insultare. Ed è scoppiata la rissa, molto violenta, a cui si univano Rosario Addamo, Camillo e Salvatore Leocata. Nel frattempo il vicebrigadiere Grasso, libero dal servizio ma presente alla messa perché anche il figlio stava facendo la prima comunione, ha cercato di aiutare i colleghi a calmare gli animi. Ma nel frattempo Camillo Leocata ha sparato colpendo il carabiniere al collo.



