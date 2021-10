Maltempo, attimi di terrore: “Usciti appena in tempo dall’auto”

CATANIA – Sconfortati e arrabbiati. Questo è lo stato d’animo di alcuni commercianti del centro storico e degli operatori del mercati storico della pescheria.

I danni del maltempo

Subito dopo la fine della pioggia, hanno cercato di sistemare tutto quello che era stato trascinato dalla furia dell’acqua lungo la via Etnea fino ad arrivare in piazza Duomo. “Era un fiume in piena inarrestabile – racconta uno dei pescivendoli mentre raccoglie i pezzi della sua bancarella sparsi qua e la – ci sono state altre situazioni a limite, ma come questa volta mai!”.

L’ultimo episodio nel 2018

L’ultima volta che si ricorda una inondazione così violenta dovuta alla pioggia battente era il 2018, ma l’intensità del fenomeno temporalesco era di gran lunga minore. “Non avevo mai visto un’onda di ritorno – dice una commerciante del centro storico – ma oggi sotto gli Archi della Marina, in piazza Alcalà, ho visto un fiume d’acqua che sbatteva e tornava indietro senza poter defluire da nessuna parte”.

Auto lasciate in strada

Molte sono le auto lasciate abbandonate in piazza Alcalà e nei sottopassaggi d’ingresso. Alcune auto erano a noleggio. “Abbiamo abbandonato subito l’auto quando l’acqua entrava già nell’abitacolo – raccontano Peter e Rita che erano in vacanza a Catania – attimi di terrore, l’auto veniva trascinata dalla furia dell’acqua sotto l’arco. Abbiamo aperto gli sportelli immediatamente e ci siamo messi al sicuro arrampicandoci sulle aiuole di fronte, rischiando di essere trascinati giù anche noi”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI