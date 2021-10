Stretta sui monopattini: verso il divieto di sosta sui marciapiedi

ROMA – Tornano gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride. Da domani sarà attiva la piattaforma del Mise che in questa tornata di incentivi può contare su risorse per 100 milioni di euro. “Un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori”, ha spiegato il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti.

Intanto alla Camera è in dirittura di arrivo il decreto infrastrutture che conterrà alcune novità sui mezzi di trasporto e una stretta sull’utilizzo dei monopattini: previsto il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 Km/h e confisca del mezzo nel caso di modifiche alle prestazioni. L’uso del casco continuerà a essere obbligatorio fino a 14 anni. Previste anche novità su nuovi monopattini che dovranno avere i segnalatori di cambio di direzione e la luce di stop posteriore.



