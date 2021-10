Palermo, aumentano ancora i morti per Covid – Tutti i dati

E’ stato pubblicato il Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 5 ottobre 2021, a cura del Ministero della Salute e del Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio.

I dati contenuti nel rapporto confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo, già rilevato nei precedenti rapporti. In particolare, dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità sensibilmente superiore all’atteso. Come rilevato nel Rapporto, l’incremento censito ad agosto è attribuibile in parte alla quarta ondata epidemica ed in parte alle ondate di calore che hanno interessato soprattutto le regioni del Sud. Anche a settembre la mortalità è significativamente superiore all’atteso.

I dati

Nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%). 575 a febbraio – contro una media degli ultimi 5 anni pari a 588 (-13 decessi, pari a -2%) –

680 a marzo e 653 ad aprile, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 530 (+123 decessi, pari a +23%).

Nel mese di maggio i decessi rilevati a Palermo sono stati 548, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 469

(+79 decessi, pari a +17%). Nel mese di giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 545, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448 (+97 decessi, pari a +22%). Nel mese di luglio i decessi rilevati a Palermo sono stati 486, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 477 (+9 decessi, pari a +2%). Nel mese di agosto i decessi rilevati a Palermo sono stati 641, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 473 (+168 decessi, pari a +36%).

Nel mese di settembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 538, contro una media degli ultimi 5 anni pari a

437 (+101 decessi, pari a +23%).

L’analisi settimanale

Passando a un’analisi dei decessi settimanale, si rilevano dei picchi di eccesso di mortalità particolarmente elevati nelle settimane dal 20 al 26 gennaio (+34,5%), dal 24 al 30 marzo (+40,3%) e dal 14 al 20 aprile (+33,6%), dal 23 al 29 giugno (+45,5%) e nelle prime tre settimane di agosto: dal 4 al 10 agosto (+36,4%), dall’11 al 17 agosto (+68,2%) e dal 18 al 24 agosto (+38,6%). In valore assoluto, dal 30 dicembre 2020 al 5 ottobre 2021, a Palermo si sono registrati 5558 decessi, con un incremento di 725 unità (+15,0%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni.



