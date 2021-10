Palermo, fattore entusiasmo: gruppo unito per l’obiettivo B

PALERMO – Crederci o non crederci, questo è il dilemma? I cinque punti recuperati dal Palermo alla capolista Bari nelle ultime due gare, grazie ai successi contro Virtus Francavilla e Vibonese, hanno riacceso l’entusiasmo tra i tifosi rosanero. La vittoria sul campo di Vibo Valentia, arrivata in rimonta, ha sicuramente rilanciato le ambizioni della formazione di Filippi che adesso si trova a -1 dal secondo posto occupato dal Catanzaro e a -5 dalla vetta della classifica occupata dai galletti.

Il sogno della promozione in Serie B non è certamente semplice da realizzare, ma al momento il campionato di Serie C, girone C, non ha ancora un “padrone”. Il Bari, infatti, nelle ultime due partite ha racimolato un solo punto frutto del pari interno nel derby col Foggia e non sembra esser la corazzata che era lo scorso anno la Ternana di mister Lucarelli.

Nel prossimo weekend, tra l’altro, ci saranno due scontri fondamentali per le formazioni che occupano la parte altra della classifica: i pugliesi ospiteranno il Catanzaro al San Nicola, mentre i rosanero sfideranno al Barbera l’Avellino. Un turno che potrà dire molto sul futuro di entrambe le squadre. L’unica certezza è che i rosanero adesso hanno entusiasmo, come sottolineato anche dalle foto sui social dell’intero gruppo che adesso sembra unito più che mai.

Entusiasmo della squadra, entusiasmo dei tifosi e il ritorno del tifo organizzato in curva. Tre elementi che adesso possono fare la differenza in un momento della stagione importantissimo che determinerà chi potrà lottare, e chi no, per il primo posto in classifica. I rosanero sono pronti a sfoderare le loro migliori armi. Poi chissà se il sogno potrà diventare realtà…



