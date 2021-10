Caro carburanti, prezzo del gasolio ai massimi dal 2014

ROMA – Secondo i dati settimanali del ministero Transizione Ecologica, salgono ancora i prezzi carburanti che si attestano, in modalità self service, a 1,746 euro al litro per benzina, a 1,608 per gasolio e a 0,826 per Gpl. Le cifre sono riportate dall’Unione consumatori che sottolinea come il prezzo del gasolio sia ai massimi dal 2014. L’Assoutenti: ‘benzina e gasolio costano oltre il 21% in più rispetto ad inizio anno, il rischio è che rincari e più costi portino ad una riduzione della spesa delle famiglie durante le prossime festività natalizie’.

Intanto la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson ha aperto la ministeriale straordinaria sulla crisi dei prezzi dell’elettricità e del gas lanciando l’allarme a livello globale. “Non c’è alcuna indicazione che i prezzi dell’energia scendano dai record attuali – ha detto -, questo è un fenomeno globale e tutto il mondo ne è colpito. Finora 19 Paesi membri hanno preso o annunciato misure per proteggere le fasce a reddito più basso reddito. La maggior parte delle misure nazionali sono in linea con le regole europee sul mercato e la concorrenza”, ha sottolineato Simson.



