Riunione sindacale a Palermo: il Coisp chiede rinvio per allerta meteo

Nella giornata odierna, il capoluogo Etneo è stato teatro di nefasti eventi legati alle avverse condizioni climatiche che, tristemente, hanno creato danni a cose e persone registrando persino la morte di un povero uomo.



La gravità degli eventi ha determinato uno stato di allerta meteo con codice rosso, scuole chiuse e, dietro ordinanza del Sindaco di Catania firmata poche ore fa, a Catania sono state chiuse persino le attività commerciali per evitare ulteriori degenerazioni. Non solo, sono state sospese le udienze giudiziarie e altri importanti eventi istituzionali al fine di preservare la pubblica incolumità.



Il Coisp di Catania, in vista di una riunione sindacale fissata tempo addietro dal Direttore della VII Zona Polizia Frontiera di Palermo, Dirigente Superiore dott. Filippo Bonfiglio gli ha inoltrato, alle ore 16.08 odierne, una richiesta scritta di legittimo differimento della riunione in argomento. Che però è stata confermata.

Il Coisp Catania ha risposto che non sarà presente alla riunione.

“Secondo il Coisp, se domani si terrà la citata riunione, di fatto, verrà limitato il diritto del Sindacato a partecipare, rappresentare e tutelare i poliziotti in servizio presso l’Ufficio polizia di frontiera di Catania, il Coisp non vuole che ciò avvenga”.

Il Sindacato ha chiesto di differire la riunione.



