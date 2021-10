Catania: annullato allenamento e richiesto rinvio gara

CATANIA – L’avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che evidenzia livello di allerta meteo con codice rosso (allarme) per l’intera Sicilia Orientale, abbinato al perdurare di una situazione di estrema criticità e massima pericolosità degli spostamenti causata dal violento nubifragio, ha logicamente comportato l’annullamento della seduta d’allenamento odierna (ieri). Il Calcio Catania vive in queste ore con grande preoccupazione il dramma della città e dell’intera provincia, colpita dai lutti registrati a Gravina di Catania e Scordia, dalle devastazioni, dall’incessante maltempo e dalle emergenze che determinano necessarie chiusure e non permettono una stima completa dei danni. Alle famiglie delle vittime, sincere condoglianze. In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania, e l’intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni, il Calcio Catania ha inoltrato oggi alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre.



