Cuffaro risponde a Tamajo: “Non ho capito in che partito sta”

PALERMO – Il centro non è bello se non è litigarello. I movimenti tellurici in zona centro che stanno scandendo le giornate della politica siciliana sono conditi da polemiche.

L’ultima solo in ordine di tempo riguarda i rapporti tra Totò Cuffaro ed Edy Tamajo. Quest’ultimo in occasione del matrimonio celebrato in pompa magna tra i gruppi di Forza Italia e Sicilia Futura all’Ars aveva detto di non avere mai incontrato l’ex presidente della Regione. Non si è lasciata attendere la replica di Cuffaro sui social.

“Leggo dalla stampa che l’onorevole Tamajo ‘non mi ha mai incontrato’. Ha ragione. Da responsabile di un partito parlo con i responsabili di partito. Tra l’altro avrei qualche difficoltà a capire in quale partito stia oggi l’onorevole Tamajo”, scrive il leader della nuova Dc.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI