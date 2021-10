Ippica: Messineo si aggiudica il centrale con Blue di Girifalco

PALERMO – Carinissima Op fa il vuoto nella settima corsa disputata ieri alla Favorita e valida come Tris, Quartè, Quintè della giornata ippica nazionale. La cavalla guidata e allenata da Gaspare Lo Verde parte bene e detta il ritmo su una pista resa pesante dalla pioggia, fino al traguardo conquistato agevolmente. Ottengono un piazzamento nell’ordine Catch me Boss, Come on Boy Fior, Chanel Sm e Crime Passion. Nel centrale trionfa Luciano Messineo, in sulky a Blue di Girifalco, che spende molto in partenza ma riesce a controllare gli avversari ed a vincere con un tempo di tutto rispetto: 1.14.3. Alla quinta corsa con Caos di Girifalco altro successo di Luciano Messineo; mentre Gaspare Lo Verde mette nuovamente la firma nel sottoclou portando alla vittoria Dancing Ferm. Tra i gentleman Francesco Paolo Caruso fa sua la sesta corsa con Artemisia Gar.



