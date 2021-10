La Sigel riprende a lavorare: domenica turno di riposo

MARSALA – Martedì pomeriggio staff tecnico e atlete della Sigel Marsala si sono ritrovati facendo partire il lavoro preparazione dalla sala pesi. È cominciata una nuova settimana che è possibile considerare preparatoria in vista del prossimo impegno di campionato valevole per la 5^ giornata che cadrà mercoledì 3 novembre ancora tra le mura amiche con avversarie le Leonesse della Millenium Brescia che ora guidano la graduatoria nel girone “A”. Oggi, mercoledì 27 ottobre, prevista una mezza giornata di allenamento tecnico al “Fortunato Bellina”. Il resto della settimana una equilibrata alternanza di lavoro tra sala pesi e esercitazione con palla con ultimo step sabato mattina, quando al gruppo verrà proposto un’altra mezza giornata di tecnico. Come è noto da più parti nel weekend che bussa alle porte, la Sigel Marsala non sarà impegnata in alcuna gara di campionato. Infatti, mentre tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si snoderà l’intero cartello degli incontri del 4° turno di andata, come da calendario le azzurre dell’head-coach Davide Delmati osserveranno il turno di riposo, imposto dal numero dispari di squadre nel girone.



