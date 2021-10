MESSINA – Dieci chili di hashish sono stati scoperti e sequestrati dalla guardia di finanza in un trolley da viaggio a Messina. Le fiamme gialle hanno anche arrestato il corriere che trasportava la droga, rientrato in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia e diretto a Catania.

Possibili guadagni per centomila euro

L’operazione è stata conclusa con l’aiuto delle unità cinofile e in particolare grazie al fiuto dei cani antidroga Sara e Dandy, entrambi pastori tedeschi. L’arrestato è un giovane tunisino e la droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 100.000 euro.

Il marchio automobilistico

L’hashish riportava sull’involucro esterno lo stemma di una nota casa automobilistica, a simboleggiare l’elevato standard qualitativo della merce, ed era sigillata in dieci involucri da un chilo circa, avvolti in numerosi strati di cellophane e confezionati sottovuoto nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani. Il corriere è stato arrestato in flagranza e ora deve rispondere di traffico di sostanze stupefacenti: adesso si trova in carcere.



