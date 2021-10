Resilienza alla pandemia, premio europeo all’aeroporto di Palermo

PALERMO – Resilienza e sostenibilità ambientale durante la pandemia. Sono questi i riconoscimenti che hanno permesso all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo di ricevere il premio come miglior scalo aereo d’Europa nell’ambito del Best Airport Awards della categoria 5-10 milioni di traffico passeggeri.

Ad assegnare il riconoscimento Best Airport Awards 2021, è stata l’associazione ACI Europe (Airports Council International, che riunisce oltre 500 scali aerei di 46 paesi, durante la 31esima assemblea generale e congresso annuale che si sta svolgendo a Ginevra.

Il premio, giunto alla 17esima edizione – assegnato dalla giuria indipendente formata da esperti di aviazione civile della Commissione europea, Eurocontrol, Seaser Joint Undertaking, International Transport Forum e Ecac – pone un’attenzione particolare ai molti modi in cui gli aeroporti stanno reagendo alla pandemia da Covid-19, concentrandosi sugli obiettivi di sostenibilità dell’industria aeroportuale.

All’aeroporto di Palermo è stato riconosciuta la capacità di resilienza durante la pandemia, del recupero del traffico passeggeri grazie al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali con le compagnie aeree; di aver applicato tempestivamente le misure anti-covid all’interno delle strutture aeroportuali, con soluzioni innovative come la creazione di un centro tamponi di mille metri quadrati e l’info point; per l’impegno sulla sostenibilità ambientale, con l’acquisizione del secondo livello “Riduzione” dell’“Airport Carbon Accreditation” e la realizzazione di un parcheggio auto con la produzione di energia dai pannelli fotovoltaici.

I giudici hanno anche evidenziato l’eccellente leadership dell’aeroporto durante la pandemia. L’aeroporto di Palermo, grazie all’accordo con l’Asp di Palermo, Usmaf, Usca, l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana e l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Palermo, ha fornito gratuitamente ai dipendenti e ai passeggeri le strutture per i test Covid e ha instaurato un dialogo aperto con e a supporto di tutti gli operatori aeroportuali.

Il premio è stato ritirato dal ceo e dal direttore generale di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, Giovanni Scalia e Natale Chieppa. Oltre al prestigioso riconoscimento, nel corso dell’assemblea è arrivata anche la nomina all’unanimità di Scalia nel board di ACI Europe, dove tra gli aeroporti italiani figurano solo Milano e Roma.

“Ringraziamo ACI Europe e la giuria per il riconoscimento e il valore assegnato alle attività dell’aeroporto di Palermo, frutto dell’impegno della comunità aeroportuale, in un periodo molto difficile per tutti. Siamo orgogliosi di questo premio – dicono Scalia e Chieppa – che condividiamo con i dipendenti e i Soci. Abbiamo garantito l’operatività dello scalo e dato spazio a tutte le azione per contenere la pandemia. Abbiamo inoltre, senza sosta, portato avanti il piano di sviluppo che consegnerà ai passeggeri uno scalo aereo moderno e sostenibile”.



