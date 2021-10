Lite col padre a sprangate: 16enne fermato per tentato omicidio

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Vittoria, in provincia di Ragusa, come indiziato di tentativo di omicidio: durante una lite per futili motivi ha aggredito il padre colpendolo alla testa con una spranga di metallo ed era poi fuggito.

L’uomo è in prognosi riservata

E’ accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. L’uomo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ieri mattina gli agenti sono intervenuti dopo che l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dagli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Il ragazzo è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI