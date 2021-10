Vaccini, la Fda approva Pfizer per la fascia 5-11 anni in dose ridotta

La dose per i bambini piccoli è un terzo di quella raccomandata per gli over 12 anni

WASHINGTON – Vaccini, Fda approva Pfizer per la fascia d’età 5-11 anni in dose ridotta. Il comitato consultivo della Food and Drug Administration ha approvato il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Il comitato ha votato all’unanimità con un’astensione che i benefici del vaccino in quella fascia di età superano i potenziali rischi, incluso un effetto collaterale correlato al cuore, molto raro negli adolescenti e nei giovani adulti che ottengono un dose maggiore. La dose per i bambini piccoli è un terzo di quella raccomandata per gli over 12 anni.



