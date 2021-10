Avimecc Modica, Chillemi: “Siamo un bel gruppo”

Pronti a navigare tutti verso un’unica direzione, l’Avimecc Volley Modica si appresta a vivere la trasferta in casa della Gis Ottaviano. Una gara che presenta parecchio entusiasmo e qualche scottatura, dopo la vittoria netta arrivata contro Efficienza Energia Galatina per 3-0, si vuole dare continuità ai risultati e dimenticare la prima trasferta stagionale in cui è arrivata una sconfitta con lo stesso risultato contro Palmi.

La formazione guidata da D’Amico è pronta e matura per iniziare a macinare punti anche in trasferta e di questo è certo il capitano della formazione biancazzurra, Stefano Chillemi, che ha spiegato come: “Penso di poter parlare principalmente per lo zoccolo duro che la scorsa stagione ha già affrontato questa categoria insieme a noi, siamo cresciuti e maturati, oggi vedo negli occhi dei miei compagni la consapevolezza dei propri mezzi e la convinzione di poter dire la nostra in ogni sfida. I nuovi si sono integrati bene e sicuramente sono linfa per il nostro gioco con un complessivo che di sicuro è più attrezzato delle passate stagioni”.

Quindi si sofferma, con due battute, sullo Staff tecnico, vera innovazione di quest’anno: “Con il mister ci siamo trovati bene sin dal suo arrivo a Modica, abbiamo tutti un grande rapporto a livello umano e siamo felici di come si sia inserito. Per quanto riguarda gli allenamenti sono cambiati e sicuramente migliorati, ma di questo devo dare atto anche alla società che si è mossa per metterci a disposizione nuove tecnologie e nuovi mezzi per crescere giorno dopo giorno”.

Sulla sfida contro Ottaviano, infine, spiega: “Sarà una sfida interessante, loro vengono da una vittoria e quindi il morale sarà alto, consideriamo sempre che in questa stagione ci sarà anche il pubblico che spesso è parte fondamentale di una sfida. Noi siamo sicuramente pronti ad affrontare la gara e sarà un piacere per tanti di noi incontrare di nuovo Tulone che per anni è stato al nostro fianco. La cosa che mi sento di dire è che vinca il migliore”.



