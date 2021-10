Catania, Maldonado: “Vorrei restare a lungo, spero si risolva tutto”

CATANIA – “Da 3-4 partite sono tornato ad essere quello dello scorso anno. Appena sbaglio una partita ricevo delle critiche ma ci sono abitato, so in quale piazza mi trovo. Adesso sono sereno con la mia famiglia accanto. Si è parlato tanto della possibilità che io lasciassi Catania in estate, ma non mi sono mai presentato dal Direttore manifestando l’intenzione di andare via. Anzi io vorrei restare qui a lungo e spero si risolva tutto perchè mi trovo bene a Catania, l’ho sempre detto e lo continuo a ripetere”. Così Luis Maldonado, intervistato da Telejonica per parlare dell’attuale situazione in casa etnea. Il centrocampista rossazzurro ha poi detto la sua sulla lotta per le zone alte della classifica: “In base ai nomi ci sono squadre più attrezzate di noi, ma poi parla il campo e noi ce la metteremo sempre tutta. Si gioca undici contro undici – riporta Tuttocalciocatania -. A Catanzaro eravamo passati in vantaggio, stavamo dominando la partita prima che l’arbitro fischiasse quel rigore lì. Quest’anno non vedo una Ternana, che era una formazione fuori categoria. Palermo? Rosico che l’anno scorso non ho fatto un minuto nei derby. Io non dimentico, soprattutto quando perdo – ha concluso Maldonado -. Poi una gara così…”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI