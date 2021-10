FC Trapani, Danilo Ambro ceduto alla Gelbison

TRAPANI – L’FC Trapani 1905, attraverso i propri canali social, comunica la cessione a titolo temporaneo del centrocampista Danilo Ambro alla Gelbison. Palermitano, classe 1999, Ambro è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Nella stagione 2018/2019 l’esperienza in serie C con la Feralpisalò, per poi tornare, la stagione successiva, al Palermo in serie D. Nella scorsa stagione sportiva ha giocato nella Vibonese in serie C. L’estate scorsa l’arrivo al Trapani. A Danilo Ambro va il ringraziamento della società granata per l’impegno profuso.



