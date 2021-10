Il paziente al centro tra medico e giusta cura: un evento tra specialisti di medicina e chirurgia colon rettale

Un incontro per parlare della medicina che mette al centro il paziente: un approccio di cura scientifico che parta dall’attenzione per l’individuo.

Sarà questo il tema centrale del sesto Simposio Regionale che quest’anno si intitola appunto “Il paziente al centro tra medico e giusta cura”.

Un appuntamento che si rinnova dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, ma che riserva molte novità in campo medico e scientifico.

“L’evento vedrà la partecipazione di illustri nomi della chirurgia e della medicina colon rettale italiana – spiega il Dott. Marcello Caruana, Primario UO di Chirurgia Generale della Casa di Cura Macchiarella di Palermo e organizzatore -. Si tratta di un incontro riservato ai medici e agli operatori del settore, in un momento importante che sarà di confronto e arricchimento professionale”.

Il Simposio si terrà sabato 30 ottobre presso la sala congressi dell’Hotel La Torre di Mondello a Palermo, con interventi che spazieranno dall’approccio diagnostico, alle varie tecniche di intervento chirurgiche, laparoscopiche e con laser.

In apertura dei lavori è previsto l’intervento del direttore del corso Dott. Marcello Caruana che sarà anche moderatore dell’evento insieme al Dott. Sebastiano Bonventre.

Non solo relazioni e approfondimenti, l’evento sarà anche l’occasione per l’inaugurazione di un progetto che sta molto a cuore al Dott. Caruana: la nascita d ASCOP (Associazione Sicilia colon proctologia ) “Noi ci siamo” una realtà NO profit che opererà nel territorio regionale, nazionale ma anche all’estero.

Un progetto fortemente voluto dai suoi otto soci fondatori che si prefigge obbiettivi ambiziosi che spaziano dalla ricerca scientifica alla divulgazione e alla cooperazione tra medici.

Soci fondatori dell’ASCOP sono: Prof. Francesco Arcanà, Dott. Francesco Marino, Dott. Roberto Di Lorenzo, Dott. Marcello Caruana, Dott.ssa Veronica Bondì, Prof. Sebastiano Bonventre Prof. Gianfranco Cocurullo, Dott. Giuseppe Mastrandrea.

“Compito dell’associazione ASCOP sarà quella di promuovere il costante aggiornamento scientifico e tecnico di medici – ci illustra il Dott. Caruana – con lo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria a garanzia del cittadino e della collettività, diffondere le più recenti informazioni sulla professione medica e chirurgica su detta branca e i risultati delle più attuali ricerche scientifiche”.

Ma non solo. L’associazione si pone tra gli obbiettivi anche quello di promuove la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e di favorire l’interscambio di professionalità in Italia e all’estero, agevolando e promuovendo interrelazioni culturali e professionali tra i medici.

Promozione scientifica che si articolerà anche attraverso un’attività editoriale per la diffusione delle conoscenze e delle evidenze scientifiche in questo campo, favorendo la realizzazione di mezzi di divulgazione e informazione e collaborando con quelli già esistenti.

Ma ASCOP guarderà anche al sostegno delle attività di volontariato e di cooperazione rientranti nelle finalità statutarie sia in Italia che all’estero. “Sono già numerose le richieste che ci sono pervenute, sia dall’Italia che dall’estero, di professionisti che si uniranno al nostro progetto” conclude il Dott. Caruana.

L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina e permetterà ai partecipanti di conseguire 9 crediti formativi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI