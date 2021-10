Draghi chiude la manovra: ecco tutte le novità in arrivo

ROMA – Draghi chiude la manovra di bilancio da 23 miliardi che si appresta a sbarcare oggi in consiglio dei ministri. Le principali novità in arrivo riguardano la quota 102 per il 2002 per quanto riguarda le pensioni, prorogato per tutto il 2022 il Superbonus, anche per le case unifamiliari, ma con un tetto di reddito Isee a 25mila euro. La manovra firmata Draghi-Franco, prevede anche l’abolizione del cashback e una stretta sui controlli sui percettori del reddito di cittadinanza per i quali è previsto anche un decurtamento del sussidio in caso di rifiuto di due proposte di lavoro.

La manovra espansiva ammonta in totale a 23 miliardi e conferma la cornice inviata negli scorsi giorni a Bruxelles. Previste risorse per la scuola, per le riforme degli ammortizzatori e per il primo taglio delle tasse, in attesa della riforma vera e propria del sistema che arriverà con la delega fiscale. “Ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro Paese ancora più equo e coeso”, dice Draghi.

Intanto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la delega sulla disabilità, tra gli obiettivi del governo per fine anno. Aiuterà il turismo, il digitale e

l’istruzione e le spese saranno monitorate. Svolta normativa per le persone con disabilità. Oggi invece all’attenzione del

governo, oltre alla legge di bilancio, potrebbe esserci anche il ddl sulla concorrenza, ma senza accenni alle concessioni

balneari e a quelle idroelettriche nè agli ambulanti.



