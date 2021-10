Meteo, violenta burrasca sullo Ionio meridionale: paura ‘Medicane’

PALERMO – Il giovedì temuto da esperti meteo e autorità sotto il profilo del maltempo è arrivato e la perturbazione preannunciata ieri dalla Protezione civile sta avendo i suoi primi effetti anche se per ora non riguarda la terraferma. Secondo quanto riferisce l’Aeronautica militare, sullo Ionio meridionale, di fronte alla costa sud-orientale della Sicilia, è in corso da questa mattina una burrasca forza sette. “Burrasca in intensificazione a forza otto”, aggiungono dall’Aeronautica, anche sullo stretto di Sicilia. Isolati temporali, con colpi di vento, sono inoltre in corso sullo stretto di Sicilia e sul Tirreno meridionale ovest.

Paura Medicane

Da diversi giorni in Sicilia si temono gli effetti del dell’uragano mediterraneo ‘Medicane’ che potrebbe impattare violentemente sulla parte orientale dell’isola. Nella città di Catania, la più colpita dalla furia degli eventi atmosferici, sono ore cruciali, condite dalla preparazione di Protezione civile, forze dell’ordine e vigili del fuoco, coordinati dalla prefettura, per ciò che potrebbe ancora accadere: non si è ancora potuto dare il via alla conta dei danni del maltempo degli ultimi giorni, che già per la giornata di oggi si annuncia un giovedì di paura. Negli occhi dei catanesi il fiume d’acqua che ha invaso via Etnea, cuore pulsante della città, ma anche gli allagamenti a Scordia (VIDEO), con scantinati e seminterrati pieni d’acqua sui quali fino a ieri hanno lavorato i vigili del fuoco.

Uffici pubblici chiusi oggi e domani nel Catanese

Oggi e domani in tutta la provincia di Catania sono chiusi gli uffici pubblici, per decisione del prefetto Maria Carmela Librizzi. A Ragusa, invece, continua a essere mantenuto attivo il presidio territoriale di Protezione civile comunale. Il sindaco Peppe Cassi’, a causa dello stato di preallarme presente nel territorio comunale che interessa la provincia ragusana, dovuto a previsioni meteo legate a precipitazioni di forte intensita’, “ha deciso – si legge in una nota – di mantenere attivo fino alle 24 di oggi il Presidio territoriale per il continuo monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano comunale di Protezione civile”.

