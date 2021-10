Misterbianco, l’insediamento del nuovo sindaco Corsaro

MISTERBIANCO – Si è insediato il nuovo sindaco di Misterbianco. All’interno della sala Giunta del Palazzo municipale in via S. Antonio Abate il Giudice dott. Riccardo Mangani, delegato del presidente del Tribunale di Catania al termine delle operazioni di controllo dei verbali delle 40 sezioni elettorali del comune di Misterbianco ha dato lettura del verbale di chiusura del risultato per l’elezione del primo cittadino proclamando eletto nella carica di sindaco Marco Corsaro.

Una cerimonia semplice alla quale ha fatto seguito un intervento del neo sindaco Corsaro che ha ringraziato per la celerità delle operazioni di controllo, i Commissari straordinari ed i dipendenti evidenziando gli impegni di grande responsabilità che lo attendono per i prossimi anni e da subito per il protrarsi dell’emergenza meteo al fine di salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini per i prossimi due giorni.

Alla cerimonia di proclamazione hanno assistito l’assessore regionale Marco Falcone ed il deputato regionale on. Giuseppe Zitelli, gli assessori designati, familiari ed amici e numerosi consiglieri comunali tra vecchi e nuovi che hanno festeggiato in sala Giunta l’insediamento del nuovo primo cittadino.

“Per me è un grande emozione, un grande onore ed una grande responsabilità guidare la mia comunità – ha detto il sindaco Corsaro – lavoreremo pancia a terra per migliorare il nostro comune e non tradire le aspettative dei cittadini al fine di migliorare il nostro territorio.



