Nuvole all’orizzonte, “peggioramento dal pomeriggio”

CATANIA – L’alba meravigliosa sul mare – e precisamente sul golfo di Capo Mulini – è uno spettacolo unico. Ma purtroppo il sole autunnale di questa mattina non porta con sé la fine perturbazione. Il tempo ci regala solo una tregua dal maltempo che ha messo in ginocchio un’intera provincia: dal calatino, a Catania, fino a Maniace. Portando devastazione, morti e una dispersa. Il ciclone arriverà. Anche se con meno forza.

“Non è cambiata la traiettoria, è solo diminuita la forza del vortice. Così come speravamo”, dicono gli esperti meteo questa mattina. Ma questo non deve fare abbassare la guardia: “Ovviamente non cantiamo vittoria, dal pomeriggio e per domani su Catania maltempo diffuso. Anche se ridotto, con venti non oltre gli 80 km/h, il ciclone arriverà comunque”.

La giornata più critica dovrebbe comunque essere domani. Ma sulla tempistica e soprattutto sui termini da usare – ciclone, vortice, medicane, uragano – non c’è una linea comune. Nemmeno tra i meteorologi. Il prefetto, intanto, ha lanciato un appello: “Restate a casa”. Guardando il sole stamattina la speranza è che tutti si fossero sbagliati, ma non è così. Ci sono nuvole all’orizzonte.



