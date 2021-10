Palermo-Avellino, concentrazione rosanero: sedute a porte chiuse

PALERMO – Oggi, venerdì e sabato il Palermo si allenerà al Cus a porte chiuse, anche per la stampa. I rosanero provano a concentrarsi al massimo in vista di un match fondamentale come quello di domenica contro l’Avellino. Uno scontro diretto che ha un valore altissimo, soprattutto se si pensa al fatto che la capolista Bari in questo turno dovrà vedersela col Catanzaro, attualmente secondo.

Il successo esterno, il primo in campionato, contro la Vibonese ha dato slancio alla classifica del Palermo che adesso si trova al terzo posto e con “soli” cinque punti di distacco dalla vetta. Distanza esattamente dimezzata rispetto a poche settimane fa, quando i rosanero erano lontani dal Bari di ben 10 punti. L’obiettivo è quello di non mollare la presa e proseguire nel percorso intrapreso, cercando di dare continuità ai risultati ottenuti.

L’arma in più per gli uomini di Filippi, che già al Barbera hanno dimostrato di essere praticamente perfetti, sarà il supporto del pubblico. Il tifo organizzato sarà nuovamente al fianco della squadra che potrà così avere ulteriori energie e motivazioni per dare ancora di più. L’entusiasmo c’è e non bisogna farlo disperdere. E’ un fattore fondamentale e soprattutto che può fare la differenza.

Oltre ormai ad alcune assenze certe, fiato sospeso per le condizioni del fantasista Andrea Silipo, diventato perno inamovibile della squadra. Il giovane romano classe 2001 soffre di un problema alla caviglia che non gli ha permesso in questi giorni di lavorare al 100%. Chiaramente Filippi spera di recuperarlo dal 1′, ma la sensazione è quella che il 10 rosanero possa partire dalla panchina. Floriano è pronto a scaldare i motori…



