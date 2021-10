Reddito di cittadinanza, Nicotra: “Bene disponibilità per aiutare”

CATANIA – “Invito il sindaco Salvo Pogliese ad accogliere l’appello del signor Massimiliano Zuccarello (percettore del reddito cittadinanza) che ha dato la sua disponibilità ad occuparsi anche della pulizia della strada dove abita”. Così il vice presidente del consiglio comunale, Carmelo Nicotra, che aggiunge: “in un momento così difficile per la nostra città c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Ben venga, quindi, la disponibilità del signor Zuccarello, ribadita ieri sera nel corso della trasmissione ‘Non è l’arena’. In tal senso sarebbe di grande utilità per la città potersi avvalere dei percettori del reddito di cittadinanza per colmare, anche temporaneamente, i vuoti di organico e affrontare più agevolmente il dopo emergenza in seguito ai danni provocati dal maltempo. Insomma: è il momento di attingere dal bacino dei percettori del reddito di cittadinanza per interventi di pubblica utilità”.



