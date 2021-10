Aeroporto di Palermo, più di 70mila passeggeri nel ponte di Ognissanti

PALERMO – Il ponte Ognissanti farà da apripista per la stagione invernale e l’aeroporto di Palermo, ‘Falcone-Borsellino’, si prepara ad accogliere oltre settantaduesima (72.751) passeggeri nei giorni 30 ottobre/2 novembre.

Uno segno – secondo quanto scrive in nota la Gesap – positivo di quasi tre punti e mezzo (3,47%) rispetto al 2019 (31 ottobre – 3 novembre) con 70.310 viaggiatori. Le previsioni di traffico a cura dell’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, evidenziano l’aumento dei passeggeri che si muovono sul territorio nazionale (55.860 contro 53.933 del 2019: +3,57) e la stabilità del traffico internazionale (16.891 contro 16.377: +3.14%). Anche i voli aumentano di numero: 547 contro 499 del 2019 (+9,62%).

La stagione invernale sarà ricca di nuove destinazioni, conferme di rotte e aumenti di frequenze. In totale, dall’aeroporto di Palermo saranno collegati 14 paesi e si potranno raggiungere 52 destinazioni: 22 nazionali e 30 internazionali. Da novembre fanno il loro ingresso nel network palermitano rotte come Lisbona (primo volo in assoluto che dal 2 novembre collegherà la Sicilia con il Portogallo); Edimburgo, in Scozia; Leopoli (Lviv), in Ucraina; Riga, in Lettonia. In particolare: 22 rotte nazionali: Ancona, Napoli, Bari, Cagliari, Roma Fiumicino, Firenze, Pisa, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Trieste, Treviso, Perugia, Cuneo, Pantelleria, Lampedusa, Forlì, Parma; 4 collegamenti Francia: Parigi Orly, Tolosa, Parigi Beauvais, Marsiglia; 7 collegamenti Germania: Colonia, Francoforte e Francoforte Hann, Monaco, Norimberga, Berlino Brandeburgo, Memmingen, Dusseldorf Weeze; 4 rotte Regno Unito: Londra Stansted, Londra Gatwick, Londra Luton, Edimburgo; 5 rotte per Polonia, Romania, Ungheria, Ucraina: Cracovia, Wroclaw, Bucarest Otopeni, Budapest, Leopoli; 5 rotte Spagna, Portogallo: Madrid, Valencia, Siviglia, Barcellona, Lisbona; 1 rotta Belgio: Charleroi; 2 Svizzera: Zurigo, Basilea; 1 Lettonia: Riga; 1 Tunisia: Tunisi.

“In un momento molto difficile e incerto per il settore aereo – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – intravediamo una robusta ripresa del traffico passeggeri e voli grazie all’intensa cooperazione con le compagnie aeree, che mettono Palermo sempre più al centro dei loro progetti di ripartenza”.



