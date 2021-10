Ballarò, approvato il regolamento per il mercato storico

PALERMO – “L’approvazione della delibera per la regolamentazione del mercato storico coperto di Ballarò un atto fondamentale a garanzia delle attività storiche che sino adoggi hanno operato nel territorio. Nonostante le note e deprimenti vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo il Comune di Palermo, il Consiglio comunale, durante la seduta odierna ha voluto dare un forte segnale al tessuto economico cittadino, approvando la delibera che detta regole chiare per l’assegnazione degli spazi del nuovo capannone ubicato in piazza del Carmine, garantendo la continuità storica e preservando gli attuali mercatari“. A dichiararlo è il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

“Contestualmente nella stessa seduta – ha continuato Zacco -, ho presentato due ordini del giorno, condivisi con tutti i presenti, impegnando l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti ad eseguire l’assegnazione dei singoli posteggi, seguendo l’ordine progressivo della graduatoria già approvata, così da poter garantire la massima trasparenza e nel contesto un secondo ordine del giorno che impegna la Giunta e gl iuffici a predisporre in tempi celeri così da portare in aula entro il31/12/2021 tutti gli atti necessari per la regolamentazione dei mercati dei souvenir situati presso il Santuario di Santa Rosalia in Monte Pellegrino e i mercati dei fioristi ubicati presso le aree dei cimiteri di Sant’Orsola, Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù. Tutto ciò affinché finalmente si possa mettere la parola fine ad un vuoto legislativo che ha creato per anni preoccupazione ai commercianti, costretti a convivere con l’ansia di perdere dopo anni la propria fonte di reddito“.

“Oggi si è dimostrata l’importanza che il Consiglio svolga i suoi compiti e non insegua le polemiche dei social. È stato approvato il regolamento del mercato storico Ballarò che consentirà, tra le altre cose, di regolarizzare e ricondurre alla normativa vigente l’insediamento del mercato e di dare dignità agli esercenti storici“. A dichiararlo sono i consiglierei comunali del PD Rosario Arcoleo e Milena Gentile.

“In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo – hanno continuato i due consiglieri -, con la dilagante crisi economica post covid, la soglia di povertà è cresciuta e tanti sono i percettori di reddito di cittadinanza in questa città. Portare i mercati storici in una condizione di regolarità consente anche ai mercatari di ricevere i pagamenti attraverso le carte e soprattutto di godere di un riconoscimento ufficiale della storicità del proprio esercizio commerciale“.

“Con questo regolamento si costituisce il criterio di assegnazione dei lotti, senza discrezionalità, ma basandosi su dati e titoli certi. Infine, questa approvazione premia un metodo e dimostra la forza della partecipazione che è stata portata avanti dall’Amministrazione in un confronto continuo con la Circoscrizione, con le Commissioni consiliari e soprattutto con le associazioni del territorio“.

“Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alle regole per l’utilizzo degli spazi commerciali – hanno dichiarato i consiglieri di Sinistra Comune -. Si tratta di regole innovative, che danno una direzione allo sviluppo turistico e che mettono al riparo da dinamiche speculative. Gli spazi saranno assegnati ai mercatari storici, a chi lavora nella piazza da decenni, anche se occorrerà sostenere un percorso di regolarizzazione. Gli spazi quindi non saranno dati a chi offre di più, ma saranno destinati gli agenti storici, valorizzando e preservando l’identità della Piazza e del Mercato“.



Ora i lavori sono in fase conclusiva e non ci sono più ostacoli per la messa a punto di un avviso pubblico per la destinazione degli stalli. Queste regole innovative – hanno concluso i consiglieri – sono frutto di un percorso di partecipazione reale che ha coinvolto la Circoscrizione, gli agenti mercatali, la Giunta e le tante associazioni del territorio. A tutti loro va il nostro ringraziamento per aver indicato una modalità possibile di impegno e sviluppo per i nostri quartieri“.

“Responsabilmente avevamo detto che saremmo rimasti in aula per votare tutti quegli atti utili per la città e per i palermitani e coerentemente oggi siamo rimasti in aula per votare a favore della delibera per la istituzione del Mercato storico di Piazza Del Carmine a Ballarò. Con l’approvazione di questo atto che introduce anche il regolamento per l’assegnazione degli stand agli operatori storici del mercato si è concluso in maniera positiva un virtuoso percorso che consentirà ai commercianti storici di regolarizzare adesso la loro posizione in una nuova area al coperto. Questo rappresenta anche un miglioramento strutturale della loro posizione economica ed un definitivo rilancio di questa importante zona del centro storico. Ringrazio per il lavoro svolto il Consiglio comunale e quello della prima circoscrizione che ha confermato la proficua partecipazione avviata con i commercianti utile al processo di regolamentazione“. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

“In questo periodo di assoluta incertezza amministrativa l’approvazione del Regolamento del Mercato storico di Ballarò da parte del Consiglio comunale è una buona notizia. Ciò consentirà la suaregolarizzazione dando una veste strutturale non indifferente e unamigliore organizzazione del lavoro e supporto economico a tutti gliesercenti storici. Lo sviluppo e la salvaguardia dei mercati storici rappresenta cosi un segnale tangibile verso quel percorso di cambiamento reale della città che faticosamente ricomincia a rialzarsi dagli effetti della pandemia”. Lo dichiara il consigliere comunale M5S Concetta Amella.

“Il consiglio comunale che più mi piace, quello produttivo che affronta gli atti e li approva. Oggi abbiamo dato il via libera ad un atto importante per il futuro di Ballaro’ e dei suoi commercianti. Con grande senso di responsabilità Italia Viva era in aula ed ha votato favorevolmente la delibera che va a regolamentare il mercato post ristrutturazione e a chiara voce ha detto anche no al trasferimento del mercato delle pulci“. Lo dichiara Paolo Caracausi, consigliere comunale di di Italia Viva e presidente della III Commissione.



