Brusaferro: “Le terze dosi sono in aumento”

“Stanno rapidamente aumentando le terze dosi e questo è un segnale molto importante che speriamo e raccomandiamo venga rafforzato“. Così il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, illustrando il monitoraggio settimanale dell’andamento della curva epidemiologica.

Tra gli over 80 il 16,4% della popolazione ha ricevuto la terza dose di vaccino, mentre la fascia 20-29 è quasi al 90%. In avvicinamento a questa quota del 90% è la fascia 50-59 e 50-59 anni che, però, “viste le dimensione in termini dermografici hanno margini per un ulteriore miglioramento”. Si conferma l’efficacia dei vaccini anche per la Delta: oltre il 90% per ricoveri e intensive; 76% sul rischio di contrarre l’infezione.

“L’incidenza settimanale è in rapido e generalizzato aumento nell’ultima settimana e – ha continuato Brusaferro – sta raggiungendo quota 50 casi per 100.000 abitanti anche se ancora non l’ha superata. La trasmissibilità è intorno al valore di 1, ma nei valori proiettati e in quello di ospedalizzazione ha già superato l’1”.



