Carfagna: “Avviata procedura per Zes in Sicilia”

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – “Abbiamo avviato la procedura per la nomina dei due commissari per le Zone economiche speciali (Zes) della Sicilia orientale e di quella occidentale: il commissario sarà l’unico interlocutore istituzionale per chi vorrà investire nelle Zes”. A dichiararlo è il ministro per il Sud Mara Carfagna, intervenuta a “Futura”, la scuola di formazione politica per under30 organizzata dal capogruppo al Senato di Iv, Davide Faraone, in corso a Isola delle Femmine in provincia di Palermo.

Il ministro ha parlato anche dei progetti presentati dai Consorzi di bonifica che sono stati esclusi per diverse carenze dal ministero per le Politiche agricole: “I progetti delle reti idriche in Sicilia che sono stati bocciati saranno recuperati in altri bandi“.



