Catania, domani allerta rossa: fase critica non è superata

CATANIA – La situazione è meno grave dalle previsioni catastrofiche, ma la fase critica non è ancora superata. Il tempo sarà instabile anche domani. Il ciclone Apollo, che oggi ha flagellato con vento e violente pioggia il siracusano, persisterà nella fascia ionica. E porterà rovesci persistenti anche sabato e domenica, con venti che potranno provocare mareggiate.



Alle 16 è arrivato il nuovo bollettino diramato dalla protezione civile e l’allerta per tutta la Sicilia rimane rossa. Questa mattina, il sindaco Salvo Pogliese – nel corso di un sopralluogo al Villaggio Santa Maria Goretti – ha annunciato che le prossime decisioni sarebbero arrivate proprio dopo l’arrivo del nuovo livello d’alert. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare un’ordinanza in merito all’apertura delle scuole che tengono le lezioni anche il sabato.

Intanto continuano le operazioni di monitoraggio e supervisione nelle zone dove si temono i maggiori danni nell’eventualità dell’arrivo del ciclone. Stamattina, i carabinieri, hanno svolto perlustrazioni ad hoc al lungomare e nei borghi marinari della scogliera.

Parallelamente alla macchina della prevenzione e del soccorso pronta a intervenire all’arrivo del maltempo sono cominciati gli interventi relativi ai danni provocati dal maltempo. Come quello di manutenzione del torrente Forcile nella zona sud della città.



