Ercolano, due giovani uccisi a colpi di pistola

ERCOLANO – Due giovani di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri in via Marsiglia. Ancora da chiarire la dinamica della sparatoria. Sulla vicenda indagano i carabinieri che, al momento, sembrano escludere la matrice camorristica dell’agguato.

Una delle ipotesi più probabili è che un residente li abbia scambiati per ladri o rapinatori. A sparare, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato infatti il proprietario di una villetta della zona. L’uomo ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente.



