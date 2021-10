Fly Marsala: al lavoro verso la sfida contro Negroni

MARSALA – Si avvicina la terza giornata di campionato per la GesanCom Fly Volley Marsala che domenica 31 ottobre affronterà, al palazzetto di Acicatena, la Negroni Zafferana Etnea di Coach Giovanni Cardillo. Le catanesi, fanalino di coda con zero punti in classifica, hanno già sfruttato il turno di riposo a loro imposto nella seconda giornata del girone P del Campionato di B2 di Volley Femminile ed hanno perso in casa la prima contro Caffè Trinca Palermo. In virtù di tutto ciò, ospiteranno le libellule marsalesi di Marco Adornetto cercando, con il coltello tra i denti, di acquisire i primi punti in classifica.

Di contro, il roster capitanato da Chiara Scirè, tenderà ad allungare la striscia di risultati positivi al fine di dare un impronta “Biancoazzurra” a questa prima fase di campionato. La squadra gode di un ottimo momento tra forma e morale ed in settimana, in palestra, si è respirato una aria davvero positiva grazie alla buona amalgama creatasi in spogliatoio. Coach Adornetto sta studiando il match da affrontare con lo stesso piglio dei turni precedenti spostando il focus, non più su ciò che è stato fatto, bensì, su ciò che si dovrà fare concedendo spazio soltanto alla determinazione ed all’attenzione di tutte le fasi di gioco.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, domenica 31 ottobre, dal profilo Facebook “Asd Pallavolo Zafferana”. Dirigeranno la gara i Sig.ri Danny Buccheri e Vera D’Avola.



