Gupe Volley, processo di maturità passa da Lamezia Terme

Un inizio di campionato duro ed un tragitto che deve passare da test probanti come quello di sabato. A Lamezia Terme, contro una delle squadre quotate al salto di categoria per la terza giornata del torneo di Serie B maschile – Girone M, ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania affronterà Raffaele Lamezia per il test senz’altro più probante di questo inizio stagione.

Lo scorso anno le due compagini non arrivarono a incrociarsi per via della suddivisione dei gironi in raggruppamenti territoriali e le parole del tecnico rossoblù Fabrizio Petrone evidenziano l’importanza morale ancor prima che tecnica di questo impegno in trasferta: “In generale, serve un miglioramento in tutti i fondamentali, dall’attacco al muro. Siamo sotto la media e c’è da lavorare tanto. Questa sfida arriva a puntino perché non abbiamo niente da perdere. Lamezia punta al salto di categoria e tutto ciò che arriverà sarà da prendere e conservare”.

“Sarà fondamentale stare in campo il più possibile, mi riferisco ai giovani del gruppo che hanno bisogno di minutaggio e tenere il punto a punto. Mentalmente – conclude il tecnico rossoblù – occorre avere più grinta e malizia agonistica. Così facendo, arriveranno i risultati”.

Al Pala Sparti di Lamezia Terme (CZ) il fischio d’inizio è programmato per le 19:30. Sarà consentito assistere al match tramite i canali ufficiali del club calabrese.



