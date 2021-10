Circolo velico Sferracavallo organizza SF Foil Cup 2021

PALERMO – Prende il via il 12 novembre la SF FOIL CUP 2021, il primo evento del circuito 69F dedicato ai professionisti della vela: 69F PRO CUP. L’evento, il primo della serie, ospitato a Palermo presso il Circolo Velico Sferracavallo, vedrà sei team sfidarsi in regate di flotta e match race sui velocissimi Persico69F. I protagonisti del week end di vela, ad alti livelli, sono velisti che partecipano ai più importanti circuiti di vela internazionale.

I campioni al timone dei Persico 69F sono Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli, la velista spagnola Támara Echegoyen, oro alle Olimpiadi di Londra 2012, Phil Roberston, timoniere del team spagnolo SailGP e due volte vincitore del World Match Race Championship, Ruggero Tita e Dylan Fletcher, ori olimpici agli ultimi Giochi di Tokyo, rispettivamente nel Nacra 17 e nel 49er. Il sesto team in regata sarà il vincitore della 69F YFGC (Youth Foiling Gold Cup), il circuito internazionale riservato ai giovani talenti della vela, di cui l’ultima tappa e la finalissima si stanno disputando in questi giorni a Cagliari.

Si tratta di un programma intenso che prevede due giorni di regate di flotta e la domenica prove di match race: tre giorni di grande sport e spettacolo in una splendida cornice, quale quella del Golfo di Mondello.

Francesco Bruni, velista e promotore dell’evento:

“Il prossimo evento di 69F si terrà a Palermo: una grande città con un milione di abitanti, innamorati del mare. L’estate è molto lunga, con buone condizioni anche a novembre. Conosco Palermo molto bene. Ho iniziato a navigare lì e ci ho vissuto per buona parte della mia vita. Negli ultimi anni ho girato il mondo, ma ho ancora Palermo nel cuore. Questa è la prima volta che team di velisti professionisti regatano sui 69F e sono molto entusiasta di vedere barche con foil a Palermo. Tra gli iscritti, ci sarà anche un team solo femminile e un team Under25: una buona combinazione e sono certo ci divertiremo molto. Sarà un grande evento per concludere la stagione 2021 di 69F.”



