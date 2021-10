Lavoratori in nero e cantieri irregolari, 9 denunciati a Palermo

PALERMO – Cinque cantieri edili in provincia di Palermo sono stati sanzionati dai carabinieri del nucleo tutela lavoro. Nel corso dei controlli sono stati trovati cinque operai in nero. In due casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività. Nove tra datori di lavoro e committenti sono stati denunciati per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come ad esempio ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie. Le sanzioni ammontano a 200.000 euro.



