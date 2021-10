MedTrade Palermo, Prinzivalli: “Serve una vittoria per sbloccarci”

PALERMO – “Abbiamo venduto cara la pelle. Serve una vittoria per sbloccarci del tutto. Siamo una squadra estremamente giovane, quindi, ci sta che dal 20esimo punto di ogni set manchi la sfrontatezza che serve per chiudere. O si vince o si impara, come ci dice il nostro mental coach Alessandro Natale. A prescindere dal risultato continuiamo a crescere anche mentalmente e non solo fisicamente. Quindi, abbiamo la consapevolezza di potercela giocare davvero con tutte, l’atteggiamento mentale deve essere sempre positivo, dopo ogni errore. L’anno scorso a Brolo si infransero i sogni promozione della Volley Palermo e di conseguenza si aggiunge anche quel pizzico di sentimento di rivalsa in più. Oggi arriviamo a questa sfida con fame di vittoria. Vogliamo vincere. Le due sconfitte consecutive ci hanno segnato. Avremo di fronte una squadra altrettanto giovane e ben attrezzata, sarà una sfida tutta da vivere”. Queste le parole di Agnese Prinzivalli, capitano della MedTrade Volley Palermo intervenuta ai microfoni di “Radio In”.



