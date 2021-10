Nuoto Catania: domani alla Scuderi il derby con Ortigia

CATANIA – Sarà tempo di derby domani alla Scuderi. Alle ore 16.00 Adr Nuoto Catania e C.C. Ortigia, torneranno a sfidarsi dopo due stagioni d’assenza, quelle dei rossazzurri in serie A2.

I padroni di casa, che giocheranno davanti ai propri tifosi, (seppur in numero contenuto nel rispetto della normativa ad oggi vigente in materia) vengono dall’ottima prova in casa dei campioni d’Europa del Recco. I rossazzurri hanno tutta la voglia e le intenzioni di confermare quanto di buono fatto fino ad oggi. Tre gli ex del match: Caruso, Tringali e La Rosa.

Queste le parole del tecnico Peppe Dato alla vigilia della gara: “L’Ortigia sta attraversando un buon momento, come ha dimostrato ancora una volta mercoledì contro l’Ungheria in Coppa, noi dobbiamo provare a contenere i nostri avversari cercando di fare la nostra miglior partita. Se dovessimo parlare di pronostico, loro sono favoriti, venendo da campionati importanti e vista la loro condizione ma spesso anche nelle passate stagioni in A1 in cui ci siamo affrontati sono venute fuori gare abbastanza combattute ed esaltanti. Noi faremo in modo che tutto possa succedere, consapevoli del grande valore dell’Ortigia”.

Il vice capitano Giorgio Torrisi ha dichiarato: “Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari. Daremo tutto, perché per noi il derby è sempre una partita molto importante e sentita, soprattutto davanti ai nostri tifosi. E’ un derby, ci conosciamo bene e ci siamo affrontati tante volte, entreremo in acqua per cercare i tre punti!”

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Sport Web Sicilia” e “Nuoto Catania”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI