Il Covid rialza la testa in Sicilia, boom di nuovi casi a Catania

PALERMO – Sono 471 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 12.651 tamponi processati: l’incidenza dei test positivi sale così al 3,7% (ieri era al 2,3%). Dall’analisi dei dati provinciali emerge un boom di nuovi contagi nel Catanese: 170 nelle ultime 24 ore. Al secondo posto la provincia di Siracusa (98), terza quella di Palermo (69). L’isola è al quinto posto per contagi, al primo c’è la Campania con 654 casi, al secondo posto il Lazio con 583 casi, al terzo il Veneto con 523 casi e al quarto la Lombardia con 510 casi.

Tre i decessi registrati tra ieri e oggi, 370 le guarigioni. In base a questi numeri, gli attuali positivi sull’Isola sono 7.142: dato in lieve aumento (+98) rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero sono adesso 321 ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36 due in meno rispetto a ieri. Questo il dettaglio del contagio nelle altre province: Messina 59; Agrigento 25; Trapani 24, Caltanissetta 18; Enna, 6; Ragusa 1.

