PALERMO – Intravvede segnale di intolleranza e lancia un allarme. Sergio Tancredi, deputato regionale di Attiva Sicilia, ha partecipato al convegno: “Dalla democrazia alla dittatura: il ruolo della memoria”. Il convegno è stato organizzato a Palazzo dei Normanni, dunque una sede istituzionale, per dire no al Green pass, da ‘Coscienze Critiche’, movimento di docenti universitari.

Nei giorni scorsi, Tancredi ha presentato in questura una denuncia per difendere il diritto al non obbligo della certificazione verde, indispensabile per accedere nel Parlamento siciliano, dopo essere stato fermato all’ingresso del Parlamento siciliano. La scorsa estate era stato al centro di fortissime polemiche per l’accostamento del Green pass al tatuaggio nazista. Ed è anche su questo tema che Tancredi è tornato oggi.

“Vogliamo che si avvii un dibattito su questioni in cui vediamo i prodromi di quello che è stato il pregresso della pagina più nera della storia contemporanea – ha spiegato Tancredi a margine del convegno -, è necessario avviare una discussione: è giusto che il mondo della cultura dia un contributo corretto con un ampio dibattito per evitare che i semi di intolleranza che stanno crescendo vengano fermati in partenza. Questo incontro è un segnale d’allarme per alzare il livello d’attenzione”.

“La mia denuncia – ha aggiunto – ha sortito molte condivisioni da parte di tanti lavoratori e persone che mi hanno manifestato solidarietà, perché si sono sentiti vessati e limitati della loro libertà, questa solidarietà mi dà ulteriore forza per andare avanti. Ormai è evidente che il Green pass tutto fa tranne che salvaguardare la salute della collettività. E’ questo il punto fondamentale che mi ha portato alla denuncia”.



