PALERMO – Il telefono dei finanzieri squilla una, due, tre volte. Dall’altra parte della cornetta ci sono persone stanche di vivere in una strada dove si fanno affari con la droga. Segnalano in maniera anonima lo strano viavai in via Villagrazia. In un appartamento i finanzieri del comando provinciale trovano tre chili di cocaina.

Una coppia di insospettabili custodisce la sostanza stupefacente. Sono Antonino Pilo e Vincenza Bonanno di 31 e 32 anni. Il primo è finito in carcere, la seconda ai domiciliari. La droga, nascosta in un’intercapedine del tetto della casa, piazzata dai pusher avrebbe fruttato 180 mila euro. Un grosso danno per chi regge i fili dell’organizzazione. Ed ecco il cuore dell’indagine.

La droga è la prima fonte di guadagno per le famiglie mafiose palermitane. I boss della cocaina la comprano in Campania e Calabria. Una volta giunta in città la cocaina finisce a casa di insospettabili. È lo stratagemma usato per evitare il guaio più grosso, e cioè perdere il carico di droga. Stavolta non gli è andata bene grazie alla collaborazione dei cittadini. Uomini e donne perbene stanchi di vivere in una strada dove si conserva la cocaina che alimenta le piazze dello spaccio.



